Таможенники пресекли контрабанду крупной партии iPhone 11 фото

Отдел информации

Сотрудники оперативно-следственного отдела Главного северного территориального управления Госкомтаможни пресекли контрабанду крупной партии новейших телефонов iPhone 11.

Согласно информации, на таможенном посту «Самур» был подвергнут проверке автомобиль SCANİA R420 с госномерами 99 UR142/42ZA485, за рулем которого находился гражданин Азербайджана Эльяр Джавадов.

В ходе проверки в топливном баке грузовика было обнаружено 202 телефона iPhone 11 и 15 телефонов марки Samsung S20.

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