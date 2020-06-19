Таможенники пресекли контрабанду крупной партии iPhone 11 фото
Сотрудники оперативно-следственного отдела Главного северного территориального управления Госкомтаможни пресекли контрабанду крупной партии новейших телефонов iPhone 11.
Согласно информации, на таможенном посту «Самур» был подвергнут проверке автомобиль SCANİA R420 с госномерами 99 UR142/42ZA485, за рулем которого находился гражданин Азербайджана Эльяр Джавадов.
В ходе проверки в топливном баке грузовика было обнаружено 202 телефона iPhone 11 и 15 телефонов марки Samsung S20.