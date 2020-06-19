В Баку построили новую электроподстанцию

Согласно информации, новая подстанция «Беюкшор» призвана обеспечить энергопитанием 110-киловольтные подстанции в северной части Баку, снизить нагрузку существующих 220-киловольтных подстанций в столице и тем самым предотвратить аварии, сократить потери, повысить стабильность и надежность, а также обеспечить потребителей надежным и бесперебойным электроснабжением.

С целью удовлетворения стремительно растущих потребностей субъектов социальной, экономической, промышленной и других сфер в Баку и прилегающих населенных пунктах в электроэнергии, а также растущий спрос на нее населения, в том числе жильцов домов, построенных в последние годы, ОАО «Азерэнержи» построило новую подстанцию системного значения мощностью 220/110/10 кВ. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ОАО.

Во избежание воздействия атмосферных условий для защиты окружающей среды и экономии площади построена 220-киловольтная современная подстанция «Беюкшор» закрытого типа, здесь установлены три трансформатора мощностью 250 мегавольтампер, построены закрытые распределительные устройства мощностью 220 и 110 кВ.

Подстанция будет подключена к системе дистанционного управления SCADA. С подключением подстанции «Беюкшор» к системе нагрузка на 220-киловольтные воздушные линии, питающие Апшеронский энергоузел, и потери на этих линиях будут уменьшены.

При строительстве подстанции учитывались перспективы социально-экономического развития и растущие потребности населения.

В сообщении ОАО отмечается, что до последних двух лет в Баку и на Апшеронском полуострове функционировали всего пять 220-киловольтных подстанций, четыре из которых давно уже стали непригодны для эксплуатации. За последние два года на территории Беюкшор и электростанции «Шимал» были построены две закрытые подстанции, в результате чего количество 220-киловольтных подстанций было доведено до семи. Завершена реконструкция двух из четырех 220-киловольтных подстанций системного значения, срок эксплуатации которых истек, а на двух остальных будут завершены в ближайшие месяцы.