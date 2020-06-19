Северная Корея возобновит пропаганду на юге

Власти Северной Кореи начали восстанавливать громкоговорители для трансляции пропаганды на границе с Южной Кореей, сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на источник в вооружённых силах.

По данным собеседников агентства, работы ведутся сразу в нескольких точках у границы в демилитаризованной зоне. Сообщается, что раньше там располагались десятки громкоговорителей — как с северной, так и южной стороны. В ответ на такой шаг КНДР южнокорейское правительство тоже рассматривает возможность вновь установить свои громкоговорители.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи также планируют распространять пропагандистские листовки и в целом развернуть полномасштабную кампанию против соседнего государства.