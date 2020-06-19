Экс-глава спецслужб Армении: «Пашинян идет на узурпацию власти»
Председатель совета армянской партии «Родина» Артур Ванецян распространил заявление, в котором утверждает, что премьер-министр Никол Пашинян свергает конституционный строй, сообщает Новости Армении.
«У меня был повод заявить, что Никол Пашинян не остановится ни перед чем ради сохранения своей власти.
Сегодня Никол Пашинян превосходит самого себя. То, о чем я говорил во время своей отставки, сегодня становится реальностью.
После продолжающегося много месяцев развязанного Пашиняном позорного давления на судей Конституционного суда и КС и провала референдума, по его указанию в повестку сегодняшнего заседания НС включен проект, содержащий очень конкретный состав преступления по захвату власти. Никол Пашинян идет на групповое преступление, тяжкое преступление - узурпацию власти и свержение конституционного строя, делая участниками этого как минимум 88 депутатов», - говорится в заявлении.