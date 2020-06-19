Экс-глава спецслужб Армении: «Пашинян идет на узурпацию власти»

«У меня был повод заявить, что Никол Пашинян не остановится ни перед чем ради сохранения своей власти.

Сегодня Никол Пашинян превосходит самого себя. То, о чем я говорил во время своей отставки, сегодня становится реальностью.

После продолжающегося много месяцев развязанного Пашиняном позорного давления на судей Конституционного суда и КС и провала референдума, по его указанию в повестку сегодняшнего заседания НС включен проект, содержащий очень конкретный состав преступления по захвату власти. Никол Пашинян идет на групповое преступление, тяжкое преступление - узурпацию власти и свержение конституционного строя, делая участниками этого как минимум 88 депутатов», - говорится в заявлении.