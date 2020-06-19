Несколько недель назад министр внутренних дел Украины Арсен Аваков собирался сложить полномочия, пишет издание «Гордон».

РБК-Украина сообщает, что Аваков говорил о своей отставке в разгар массовых протестов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации агентства, глава украинского государства с этим предложением не согласился.



На запрос РБК-Украина прокомментировать данную информацию пресс-секретарь украинского министра не ответила.

