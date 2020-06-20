Ученые: COVID-19 может провоцировать развитие диабета

Существует два основных типа диабета: тип 1 вызван собственной иммунной системой организма, атакующей островковые клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин – так называемое аутоиммунное заболевание.

В начале июня группа ученых со всего мира заявила, что COVID-19 не только опасен для людей с диабетом, но и сам может фактически вызывать диабет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Диабет 2-го типа возникает, когда островковые клетки должны производить огромное количество инсулина, потому что основные органы-мишени не реагируют должным образом на сообщения инсулина. В конце концов, островковые клетки истощаются и умирают.

Вирусные инфекции могут быть связаны с появлением у пациента симптомов диабета. Они также могут вызывать разрушение "фабрик" островковых клеток, продуцирующих инсулин, вызывая хронический аутоиммунный ответ, отмечает издание «Гордон».

Science Alert пишет, что недавно из Китая поступил отчет о молодом человеке с хорошим здоровьем, который впервые заболел тяжелой формой диабета после того, как заразился коронавирусом. Кроме того, сообщалось и о других подобных случаях.

Предполагается, что после попадания в островковые клетки поджелудочной железы COVID-19 нарушает нормальную функцию клеток, приводя к нарушениям в путях, которые поддерживают уровень глюкозы в крови посредством секреции инсулина.

Ученые работают над тем, чтобы установить возможную связь между COVID-19 и развитием диабета.