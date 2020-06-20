Чемпионка мира умерла в 30 лет
Чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в 30 лет. Об этом сообщает сайт Сербской федерации стрелкового спорта.
Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая и непродолжительная болезнь. Спортсменка скончалась спустя несколько недель после родов.
Момчилович-Величкович выиграла золото чемпионата мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. На ее счету восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.