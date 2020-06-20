Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 23 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-24, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах туман, местами будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.