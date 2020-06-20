Иран выявил порядка 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 119 человек, сообщила представитель Минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она уточнила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 573 тысячи новых случая заражения коронавирусом, скончались 119 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 207 525, жертв – 9 742. При этом на данный момент выздоровели не менее 166 427 человек.

В Иране уже более недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия объектов, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.