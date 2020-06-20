Повторный тест не выявил коронавирус у завотделом Администрации президента

Предварительный результат теста на COVID-19, сданного в целях профилактики заведующей отделом Администрации президента Азербайджана по гуманитарной политике, диаспоре, мультикультурализму и религиозным вопросам Фарах Алиевой, был положительный.

Как сообщает Qafqazinfo, по словам заведующей отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараевой, согласно медицинскому протоколу, был взят повторный тест, результат которого был отрицательный. Поскольку первоначальный тест на COVID-19 был положительным, Фарах Алиева, согласно медицинскому протоколу, изолирована дома в течение 14 дней.

Отмечается, что в настоящее время состояние Фарах Алиевой стабильное, жалоб и симптомов коронавируса не зарегистрировано.