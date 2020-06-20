Дело в том, что указание места рождения женщины как Азербайджан в очередной раз свидетельствует о том, что т.н. «Нагорно- Карабах ская республика» не является независимым субъектом.

Несколько дней назад в армянских СМИ была распространена фотография паспорта гражданки Армении, родившейся в районе Мартуни (Ходжавенд) Нагорного Карабах а. Паспортное управление Армении в качестве места рождения женщины указало Азербайджан, что вызвало протесты у радикально настроенных армянских националистов.

«Указание места рождения как Азербайджан в паспортах людей, родившихся в Карабахе, нецелесообразно с политической точки зрения», - заявила журналистам депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Действительно, указание территориальной принадлежности к Азербайджану в армянских паспортах является очередным доказательством агрессивной и захватнической политики Армении.

В советский период Нагорно-Карабахская автономная область находилась в составе Азербайджана, и с юридической точки зрения в паспортах граждан армянской национальности, родившихся в НКАО, должен указываться Азербайджан. Все попытки армян, предпринимаемые за последние десятилетия по легитимации оккупации, потерпели фиаско.

За предыдущие годы армяне неоднократно предпринимали попытки по выводу «НКР» на международную арену, заключались незаконные соглашения между территориальными образованиями «НКР» с муниципалитетами западных стран, а также непризнанными регионами (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и.д.). Однако, до сегодняшнего дня сама Армения избегала признания независимости этого сепаратистского образования.

Армения все время пытается доказать, что Нагорный Карабах никогда не находился в юрисдикции Азербайджана, но каждый раз эти попытки пресекаются официальным Баку.

Возникает вполне логичный вопрос: каким образом Армения пытается доказать, что Нагорный Карабах не является территорией Азербайджана, если сама в паспортах граждан констатирует, что они родились именно на территории Азербайджана?

Сегодня государственные органы Армении вынуждены действовать в соответствии с международным правом и указывать Нагорный Карабах как территорию Азербайджана. Это говорит о том, что Армения смирилась с тем фактом, что территория Нагорного Карабаха официально принадлежит Азербайджану. Вместе с тем это очередное подтверждение тезиса официального Баку о том, что «Армяне Нагорного Карабаха являются гражданами Азербайджанской Республики».

Ранее haqqin.az также писал о скандале вокруг Норкской инфекционной больницы в Ереване, являющейся главным в стране центром для приема и диагностики больных коронавирусом. Для изоляции гражданина Армении, прибывшего из России, в больнице приняли решение направить его в оккупированный Карабах, а именно в больницу в Шуше. В документе, выданном гражданину, указано, что он направляется в… Азербайджан, город Шуша.