Еще три иностранца покинули «Карабах»

Команду покидают бразильский голкипер Вагнер да Силва, а также защитники - бельгиец Фаисал Реррас и бразилец Айлтон Феррейра Силва.

Футбольный клуб « Карабах », ставший на днях чемпионом Азербайджана в седьмой раз подряд, официально объявил об уходе трех легионеров.

Ранее «Карабах» попрощался с французским нападающим Магайе Гейе. Также добавим, что завершил карьеру футболиста бессменный капитан команды Рашад Садыхов.

На данный момент официальных пополнений у чемпиона Азербайджана нет. Но если верить зарубежной прессе, игроком «Карабаха» станет колумбийский защитник Кевин Медина. Помимо этого, ходят упорные слухи, что в команду Гурбана Гурбанова может вернуться гаитянин Дональд Герье, игравший в прошедшем сезоне за «Нефтчи». Также есть вероятность, что вратарскую позицию в агдамском клубе займет голкипер сборной Азербайджана Эмиль Балаев.

«Карабаху» в августе предстоит старт в квалификации Лиги чемпионов. Чемпион Азербайджана стартует с 1-го раунда, матчи которого состоятся 18/19 августа.