Власти Пекина: вспышку COVID-19 удалось сдержать

Распространение коронавируса в Пекине удалось сдержать, однако эпидемиологическая ситуация остается серьезной, сообщил глава информационной канцелярии городской администрации Сюй Хэцзянь.

"За вчерашний день количество новых выявленных случаев инфицирования в Пекине в некоторой степени снизилось, - цитирует его ТАСС. - Мы сдержали тенденцию к распространению коронавируса, ситуация развивается в благоприятную сторону, но при этом следует отчетливо понимать, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается серьезной и сложной".

За минувшие сутки в КНР выявили 18 случаев заражения коронавирусом, девять из них - в Пекине. В предыдущий день сообщалось о 26 случаях инфицирования, из которых 22 были зафиксированы в китайской столице.