Южная Корея объявила о второй волне коронавируса

Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген сообщила, что столицу страны Сеул и его окрестности настигла вторая волна заражений коронавирусом, передает Yonhap News Agency.

По словам Чон Ын Ген, в KCDC ожидали начала второй волны осенью или зимой, однако их прогнозы оказались неверными.

В организации также выразили опасение, что что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, распространение инфекции будет продолжаться.

В свою очередь, власти Сеула предупредили жителей о том, что в столице может быть вновь введен режим социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70%.