Российская вакцина защитит от коронавируса на два года

Препарат использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у вируса. Его будут вводить два раза.

Созданная совместно с Минобороны России вакцина от коронавируса будет действовать более двух лет, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".

Один и тот же ген вводится на разных носителях — это дает возможность получить защитный протективный иммунитет, причем на увеличенный период времени, пояснил Гинцбург.

По его словам, такой подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном, то есть усиливающем варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, "по крайней мере, в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период".

Гинцбург уточнил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений российского Минобороны в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

Говоря о требуемом количестве препарата, он отметил, что массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до семидесяти миллионов доз.

При этом академик посетовал, что специалисты зарубежных медицинских организаций не спешат делиться технологиями разработки вакцины, несмотря на заявления об открытости.

Клинические испытания вакцины, которую создали НИЦ и Минобороны, начались на 18 добровольцах в госпитале имени Бурденко 18 июня. Их планируется завершить к концу июля.