От коронавируса умер один из лучших футболистов Азии

Согласно информации, у Ради обнаружили коронавирус, и он был госпитализирован в одну из больниц Багдада. 18 июня его состояние улучшилось, он был выписан. Однако у Ради случился рецидив, он вернулся в больницу. Спортсмена собирались отправить на самолете в Иорданию, но не успели. Ради скончался 21 июня.

Ахмед Ради выступал за иракский и и катарский клубы. Пять раз выигрывал чемпионат Ирака, становился лучшим бомбардиром чемпионата Катара. С Ираком он дважды выигрывал Кубок арабских наций, а также Панарабские игры и Кубок Залива. В 1988 году был признан футболистом года в Азии. Тренировал молодежную сборную Ирака.