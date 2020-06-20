ВОЗ назвала причину усиления пандемии коронавируса
Политизация проблем, связанных с глобальной пандемией коронавируса SARS-CoV-2, усугубила урон, который она нанесла. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Reuters.
Высказывание Гебрейесуса прозвучало на виртуальном всемирном саммите по вопросам здравоохранения, который был организован властями Дубая.
19 июня глава ВОЗ предупредил мир о начале новой опасной фазы коронавируса: люди уже начали выходить из изоляции, но инфекция продолжает распространяться с большой скоростью.