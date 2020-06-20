В Германии арестовали сирийского разведчика

Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест предполагаемого сотрудника сирийской военной разведки, работавшего врачом в федеральной земле Гессен. Он подозревается в совершении преступлений против человечности, сообщило ведомство в Карлсруэ.

Как передает Deutsche Welle, Алаа М. был задержан сотрудниками Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в Гессене. По сведениям прокуратуры, Алаа М. работал врачом в одной из тюрем сирийской военной разведки и как минимум в двух случаях причастен к пыткам одного из заключенных.

Алаа М. покинул Сирию в середине 2015 года и направился в Германию, где также устроился работать врачом. Обвинения прокуратуры строятся в основном на показаниях двух мужчин, которые осенью 2011 года были арестованы сирийскими властями в районе города Хомс. Алаа М. отвергает выдвинутые против него обвинения.