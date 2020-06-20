Парламент Армении принял скандальные поправки в Конституцию

На внеочередном заседании Национальное собрание Армении 22 июня в первом чтении проголосовало за проект о внесении поправок в Конституцию. За проголосовали 89 депутатов, решившись переписать редакцию Основного закона, принятую на референдуме, сообщает Новости Армения.

Отмечается, что партии «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» бойкотировали внеочередное заседание НС.

Проект, представленный 54 депутатами от правящего блока «Мой шаг», предлагает внести изменения в статью 213 Конституции Армении.

В соответствии с поправками, полномочия судей Конституционного суда, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. Остальные судьи продолжают работать до истечения 12 лет в качестве судей КС.

Кроме того, предусматривается, что срок полномочий председателя Конституционного суда прекращается, после чего, в соответствии со статьей 166 Конституции, которая вводится в действие после восполнения вакансий, избирается новый председатель Конституционного суда.

Оппозиция Армении ранее заявила, что принятие данных поправок означает, что премьер-министр Никол Пашинян свергает конституционный строй и узурпирует власть.