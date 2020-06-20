На вечеринке в США произошла массовая расправа

В американском городе Шарлотта штата Северная Каролина во время вечеринки произошла массовая расправа — после обстрела насчитывается двое погибших, также семеро раненых. Кроме того, позже стало известно о пятерых сбитых автомобилем. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

По словам заместителя начальника полиции Шарлотты Джонни Дженнингса, ночью в правоохранительные органы поступил звонок о том, что на улице Биттис Форд одного человека сбила машина. Прибыв на место, полицейские зафиксировали массовое скопление людей на импровизированной вечеринке.

Позже оказалось, что в ночь на 22 июня неизвестные открыли огонь по толпе, в результате чего позже на месте происшествия были найдены тела двоих погибших. Причины стрельбы пока не выяснены. По мнению Дженнингса, стрелков было несколько.