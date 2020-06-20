Ученые: Коронавирус способен выживать в речной воде почти месяц

Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран. Оказалось, что в реках и озерах вирус может находиться до 25 дней, и больше всего этого могут опасаться Великобритания, Испания и Марокко. Предварительные результаты исследования опубликованы в medRxiv.

"Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья, и поэтому если недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать", – цитирует ТАСС ученых.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки в легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Это, в частности, объясняет то, почему в отходах человеческой жизнедеятельности находится так много вирусных частиц. Вместе с отходами эти частицы попадают в сточные воды и канализацию.

Ученые недавно доказали, что вирус действительно может распространяться через органы пищеварения. С другой стороны, результаты исследований итальянских и испанских медиков показали на то, что современные системы очистки сточных вод должны полностью нейтрализовать SARS-CoV-2 еще до того, как он попадет в водоемы.

Группа британских и польских эпидемиологов под руководством доцента Эксетерского университета (Великобритания) Джейми Шатлера заинтересовалась тем, что произойдет, если часть зараженных канализационных вод попадает в водоемы еще до очистки.

Оказалось, вирус может находиться в воде очень долгое время, если ее температура при этом будет достаточно низкой. В типичных канализационных стоках, а также водах рек и озер, по словам Шатлера и его коллег, вирус живет около 25 дней.

Сильнее всего этого можно опасаться в тех странах, где больные сконцентрированы в одной точке, относительно небольшое количество потребляемой воды на душу населения и относительно низкие температуры воды в реках и озерах. Самыми уязвимыми государствами в этом отношении стали Испания, Великобритания и Марокко: в течение 24 часов после крупных утечек сточных вод в воде рек и озер этих стран может оказаться почти 500 вирусных частиц на каждые 100 мл.

С другой стороны, меньше всего этому риску оказались подвержены северные страны с низкой плотностью населения, а также некоторые тропические и экваториальные государства, богатые водными ресурсами.