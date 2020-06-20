В Африке число случаев COVID-19 превысило 300 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 300 тысяч, почти 8 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения на Африканском континенте составляет 303 371, скончались 7999 человек с подтвержденным коронавирусом.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (97 302) и Египте (53 758). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2106), ЮАР (1930) и Алжире (845).