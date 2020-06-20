Вечеринка завершилась массовым заражением COVID-19

По меньшей мере 90 человек заразились новым коронавирусом после вечеринки в Португалии, куда пришло больше запланированных семи и разрешенных 20 гостей. Об этом сообщила газета ABC.

По информации издания, праздник состоялся 7 июня в спортивном клубе. Помещение было арендовано для семейного торжества на семь человек. Несмотря на это, вечеринку посетили более 100 гостей, а руководство клуба вызвало полицию. При этом не все, у кого было выявлено заболевание, посещали праздник.

С начала распространения инфекции в Португалии выявлено более 39 тыс. заболевших, 1 530 пациентов умерли. До 2 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. Власти начали смягчать введенные ограничения 4 мая.