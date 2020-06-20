Нетаньяху не приедет в Москву на парад Победы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц с благодарностью приняли приглашение на парад Победы в Москве 24 июня, однако сообщили, что из-за политических проблем не могут посетить мероприятие. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Приглашение подтверждалось нами как премьер-министру Нетаньяху, так и альтернативному премьер-министру, министру обороны Ганцу. Приглашения были приняты с благодарностью, с признательностью. Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле - вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах", - цитирует посла РИА Новости.