Исполнительная власть Апшеронского района отреагировала на информацию о проведении спецоперации в административном здании ИВ и задержании руководящих сотрудников, сообщает haqqin.az.

«В ряде СМИ прошла информация о проведении оперативно-розыскных мероприятий в здании Исполнительной власти Апшеронского района. Как пресс-служба ИВ Апшеронского района мы заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности. Операции в ИВ Апшеронского района не проводилось, и заместители главы района задержаны не были. В настоящее время все заместители главы района находятся на рабочих местах», - сказали в пресс-службе ИВ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили haqqin.az информацию о спецоперации в здании Исполнительной власти Апшеронского района. В Генпрокуратуре сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена общественности позже.