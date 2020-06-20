Главный редактор и его семья заразились коронавирусом
Главный редактор газеты «Каспи» Ильхам Гулиев и члены его семьи заразились коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом Гулиев написал в социальной сети.
«Ряды больных, борющихся с коронавирусной инфекцией, пополнили я и члены моей семьи. В результате компьютерной томографии были обнаружены повреждения в моих легких. Лечение продолжается в больнице Нефтяников. Несмотря на боль и трудности, настроены оптимистично. Верим, что скоро победим вирус и вернемся к нормальной жизни. Берегите себя», - написал Гулиев.