Совершившего два года назад убийство задержали в Баку

В результате успешно проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана операции в Баку задержан подозреваемый в убийстве в одном из киевских ресторанов 3 июля 2018 года гражданина Азербайджана Давуда Агаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В сообщении отмечается, что Д.Агаев был застрелен из пистолета Макарова.

Сотрудники Главного управления задержали объявленного в международный розыск на основании обвинения по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) Ясина Гасанова.

В ходе разбирательства было установлено, что между Я.Гасановым и Д.Агаевым был конфликт. Д.Агаев в 2013 году в Киеве ранил из огнестрельного оружия Я.Гасанова. Последний решил отомстить Агаеву.

Ведется расследование.