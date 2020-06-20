ВОЗ: вызванные пандемией кризисы будут ощущаться десятилетиями
Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении", - цитирует главу ВОЗ Интерфакс.
Как отметил Гебрейесус, это "экономический кризис и социальный кризис, а во многих странах еще и политический кризис". "Последствия будут ощущаться еще десятилетия", - предупредил он.