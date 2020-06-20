Закир Гасанов: «Армяне умоляли Шойгу остановить наступление азербайджанской армии»

«Сергей Кужугетович очень хорошо относится к Азербайджану, у нас с ним очень хорошие и доверительные отношения. Во время боевых действий в 2016 году, после разгрома части армянской армии, взятия нами высоты Лелетепе, мы начали продвигаться в направлении села Талыш. Тогда армяне начали звонить Сергею Шойгу, умоляя его позвонить мне и попросить остановить наступление азербайджанской армии. У нас состоялась телефонная беседа, и я объяснил министру обороны России, что это контратака ответ на их пропаганду и наша цель заключается именно в том, чтобы малочисленным составом в этих частях на передовой отбросить их из населенных пунктов", - сказал Закир Гасанов.

З.Гасанов подчеркнул, что ответная атака азербайджанской армии вызвала панику в Армении: "У них уже началась мобилизация. Когда начинается мобилизация? Когда армия нуждается в личном составе и др. Их старики под музыку заполнили автобусы в Ереване, на армянском грозили, что сейчас поедут в Азербайджан. Зачем это делалось? Где эти люди? Все это результат боевых операций".

Министр обороны подчеркнул, что военные операции 2016 года стали опытом для азербайджанской армии, прошедшей через реформу.

"Кроме того, мы приступили к реформам в армии и у нас имелась необходимость в подтверждении - правильно ли мы развиваемся, правильным ли путем строим профессиональную армию. Многие забывают инцидент 2015 года. Тогда тоже произошли локальные военные операции. И там армянская армия потерпела поражение, понесла большие потери. Они тогда даже потеряли вертолет. Не стоит забывать и об этом. Успехи азербайджанской армии последних лет перед глазами. Их все видят и знают. Главное то, что в результате боев в стране повысился боевой дух и патриотизм. Помните, сколько молодых людей в 2016 году хотели пойти на фронт, воевать с армянскими оккупантами? Я, вернувшись с фронта, увидел тысячи молодых людей, желающих добровольно идти в армию, воевать за Родину. Это очень важно", - сказал министр.