Турки построят в Екатеринбурге 18-этажный "Дом Азербайджана"
Строительство комплекса «Дом Азербайджана» в Екатеринбурге планируют начать в сентябре, сообщают российские СМИ.
“Инициаторы строительства 18-этажного многофункционального гостинично-делового комплекса определят участок под строительство к 1 сентября”, - отмечается в информации.
Подрядчиком в этом проекте выступит турецкая фирма, которая уже строила несколько зданий в Екатеринбурге. В настоящее время организаторы ведут переговоры с правительством Свердловской области. Рассматриваются четыре варианта: перекресток улиц Сулимова — Омская возле Основинского парка, два участка на улице Большакова и еще один в Академическом.