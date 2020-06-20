На дорогах, где нет постов, установят камеры

Главное Управление государственной дорожной полиции установило камеры наблюдения и другие технические средства на дорогах, по которым водители пытаются выехать из Баку, Сумгаита и Апшеронского района в регионы в объезд карантинных постов или въехать обратно, сказал начальник отдела по связям с общественностью управления полковник полиции Кямран Алиев, передает Trend.

"Дороги в направлении карантинных постов уже контролируются этими средствами, ведутся наблюдения. Автомобили, движущиеся в направлении карантинных постов так, что их не видно на камерах, будут установлены иными техническими средствами. Попытки скрытно объехать посты будут выявлены. Владельцы таких автомобилей будут привлечены к ответственности. Советуем им не пытаться выезжать в районы по объездным дорогам, минуя карантинные посты, либо въезжать из районов на территории с ужесточенным карантином. В противном случае такой участник движения будет установлен и привлечен к ответственности", - заявил он.