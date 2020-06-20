Тегеран готов к безоговорочному диалогу с Эр-Риядом, если Саудовская Аравия согласится на переговорный процесс. Как сообщает агентство IRNA, об этом катарскому телеканалу «Аль-Джазира» сказал военный советник иранского лидера Али Хаменеи - Хусейн Дехган.

Он отметил, что отношения Ирана с ОАЭ улучшились, позиция Абу-Даби по отношению к Тегерану также изменилась: «Если Эр-Рияд согласится, мы готовы к безоговорочному диалогу с Саудовской Аравией. Эр-Рияд должен признать свое поражение в войне в Йемене и пересмотреть политику».

В то же время военный советник Хаменеи назвал «смешными» утверждения о поддержке Тегераном Халифы Хафтара: «Иран официально признает и поддерживает законного представителя интересов Ливии, признанное ООН Правительство национального согласия».