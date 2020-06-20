Украина рассекретила архивы о Чернобыльской аварии

Украинские власти рассекретили архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС. Как передает РИА Новости, из этих документов следует, что на станции происходили аварии и до апреля 1986 года, однако они замалчивались.

Всего с 1971 по 1981 год были зафиксированы 29 аварийных остановок, восемь из них произошли по вине сотрудников. Кроме того, обнародована запись телефонных переговоров в день аварии и данные о начале расследования.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей в мире аварией атомной энергетики.