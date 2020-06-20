С 11 июня Центральный таможенный госпиталь принимает на лечение исключительно инфицированных коронавирусом. Престижная ведомственная больница полностью перестроилась, с тем чтобы оказать помощь правительству в борьбе с коронавирусом. Сегодняшний собеседник haqqin.az начальник Медицинского управления Государственного таможенного комитета, в ведении которого находится и Центральный таможенный госпиталь, генерал-майор медицинской службы, заслуженный врач, доктор философии по медицине Джейхун Мамедов рассказывает о проведении особых усиленных мер в борьбе с болезнью.

- Азербайджан, как и весь мир, столкнулся с нарастающими проблемами пандемии COVID-19. Медслужба Таможенного комитета с первых дней была и по сей день остается на переднем крае борьбы с пандемией. Что происходит в настоящее время? Какие меры предпринимаются для локализации эпидемиологических очагов?

- В Азербайджане таможенники первыми столкнулись с ковидной угрозой. Еще раз напомню, что с 2008 года именно Таможенный комитет отвечает за санитарный контроль на приграничных пропускных пунктах. Да, наши сотрудники на границе первыми приняли на себя удар коронавируса, но именно благодаря их самоотверженной работе удалось минимизировать число инфицированных на начальном этапе и выиграть время для подготовки страны к противоэпидемиологическим мероприятиям.

Могу к этому добавить, что в целях усиления санитарного контроля на приграничных пропускных пунктах при нашем Медицинском управлении была создана специальная Санитарно-карантинная служба. В условиях нарастающих эпидемиологических рисков считаю создание такой службы своевременной и эффективной мерой по предупреждению «импорта» в нашу страну особо опасных инфекционных заболеваний и охране здоровья таможенников.

В рамках этой Службы нами предусматривается создание инфраструктуры периферических опорных медицинских пунктов, что еще больше усилит наши возможности по обеспечению биологической безопасности страны. В настоящий момент идет процесс становления этой службы, осуществляется подбор кадров и принимаются решения по определенным организационным вопросам.

- Сегодня внимание, не побоюсь сказать, всех наших читателей приковано к судьбе Бахрама Багирзаде, который находится на лечении в Таможенном госпитале, так же как и других наших соотечественников, столкнувшихся с этой болезнью. То, что ваш госпиталь как наиболее технологичный и передовой в Азербайджане взял на себя лечение самых тяжелых больных, говорит о возрастающей роли этого медучреждения. Можете ли поведать нам о трудовых буднях вашей клиники сегодня?

- С 11 июня Центральный таможенный госпиталь приступил к лечению исключительно ковидных больных. К этой дате мы начали готовиться еще в феврале, прогнозируя, что при определенных обстоятельствах может понадобиться и наша помощь в лечении. За короткий срок в госпитале была организована ПЦР-лаборатория второго уровня биологической защиты, обеспечены дополнительные точки подачи кислорода в палаты, закуплено дополнительное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и ЭКМО, разработаны соответствующие протоколы лечения и ведения ковидных больных, проведены специальные занятия с персоналом по использованию защитных средств, предусмотрены разделительные зоны для работы с инфекционными больными и т.д. Должен отметить, что все это было бы невозможно без той поддержки, которую нам оказывало и продолжает оказывать руководство Государственного таможенного комитета.

Сегодня же наш госпиталь живет буднями работы с ковидными больными. К нам поступают в основном тяжелые и очень тяжелые больные. Мы осознанно согласились принимать именно тяжелых больных, поскольку понимаем, что среди карантинных больниц наш госпиталь отличается очень сильной реанимационной бригадой. Ведь это те самые опытные врачи и медсестры, которые в обычное время выхаживали трудных больных после сложнейших кардиохирургических операций и операций по трансплантации органов. Плюс благодаря поддержке Таможенного комитета мы достаточно хорошо укомплектованы высокотехнологичным медицинским оборудованием. Не случайно именно наш госпиталь стал первым и пока единственным в Азербайджане медучреждением, применившим аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в лечении коронавирусного больного.

Должен сказать, что сегодня наши герои – это не только реаниматологи, но и весь медицинский персонал госпиталя в целом. Работать в защитных комбинезонах, масках и щитках по многу часов в смену – это настоящий подвиг, и я искренне благодарен за этот подвиг каждому нашему сотруднику, который несет сегодня эту нелегкую вахту. Я точно так же хочу выразить свое восхищение и благодарность каждому медику, который в эти дни оказывает помощь коронавирусным больным в других больницах страны.

- Глава государства в своих обращениях к нации неоднократно призывал к консолидации всех ресурсов, полному единству для преодоления этой ситуации. Однако основная нагрузка, бесспорно, лежит на системе здравоохранения. Можете ли выразить свое мнение о том, какова роль ведомственной медицины в нашей стране в этом контексте и каковы ее перспективы?

- Сегодня наша система здравоохранения переживает коренную перестройку, чтобы максимально соответствовать реалиям современного мира и потребностям людей. При этом важно не только перестраивать слабые звенья, но в первую очередь, сохранять и укреплять то хорошее и сильное, что у нас уже есть. В этом смысле вопрос о роли ведомственных медицинских учреждений не является новым. Но, наверное, только в условиях пандемии мы наглядно убедились, насколько необходимым и эффективным является этот дополнительный ресурс здравоохранения.

Несомненно, наше управление выполняет многие жизненно важные для безопасности страны функции, актуальность которых в сегодняшнем глобальном мире возрастает как никогда. Ситуация с COVID-19 тому яркий пример. В критический для страны момент Медицинское управление Таможенного комитета смогло перестроить свою службу и мобилизовать весь свой потенциал на борьбу с коронавирусом. Думаю, что этот опыт является исключительно позитивным и, более того, может послужить основой для создания межведомственной медицинской службы для оказания медицинской помощи тем структурам, от бесперебойной работы которых зависит благополучие страны.