Названа угроза опаснее пандемии

Торговая война между США и Китаем станет более серьезной угрозой для мировой экономики, чем пандемия коронавируса, заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, пишет BBC.

Сакс считает, что мир переживает период глобального кризиса, а разрыв между двумя сверхдержавами опасен и только усугубит ситуацию: «США — это сила для разделения, а не для сотрудничества».

Экономист отметил, что американские власти хотят разжечь новую холодную войну с Китаем. Если это произойдет, то экономика не вернется к стабильному состоянию еще долго, полагает эксперт, передает Лента.ру.

Активная фаза торговой войны между США и Китаем началась в 2019 году. Стороны ввели взаимные пошлины на товары объемом сотни миллиардов долларов. В январе 2020 года Китай и США договорились о смягчении мер и взаимных уступках. Китай обязался закупить у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. Однако отношения ухудшились после того, как Вашингтон обвинил Пекин в предоставлении недостоверной информации о вспышке коронавируса.