Azercell вместе с абонентами будет праздновать месяц #цифровыхдней!

Ровно год назад, объявив стране о новой идентичности своего бренда, Azercell начал строить «цифровой мир» вместе со своими абонентами. 21 июня 2019 года, на грандиозном мероприятии, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева с участием представителей государственных структур и частных организаций, культурных и общественных деятелей страны, а также СМИ, была впервые продемонстрирована трехмерная 3D-проекция с новыми атрибутами компании. Около 300 дронов создали в небе зрелищное шоу с изображением флага и карты Азербайджана, а также старым и новым логотипами Azercell.

ООО «Azercell Telecom», являющийся выбором более 5 000 000 людей, планирует отметить этот праздник вместе со своими абонентами. Так, в течение одного месяца, абоненты компании получат возможность подключитьс к новым тарифным кампаниям, бесплатным подпискам на полезные и развлекательные приложения, а также смогут поучаствовать в различных играх и конкурсах, проводимых на страницах Azercell в социальных сетях, и выиграть ценные цифровые подарки.

В прошлом году представив общественности новую идентичность бренда и философию, лидер сотовой связи страны Azercell Telecom также пообещал подготовить Азербайджан к новой эре подключения, и тем самым, открыть своим пользователям бесконечные возможности стремительно развивающегося цифрового мира. В своей новой стратегии Azercell заявил, что с помощью цифровых решений нового поколения, он кардинально облегчит и улучшит качество жизни жителей страны. В свою очередь, новый логотип компании, который символизирует гибкость и инновационный дух Azercell, воплощает в себе движение, развитие и одновременно создает связь между прошлым и будущим, стал символом начала новой эры в истории оператора.

Таким образом, оставаясь верным своим июньским обещаниям, в ноябре 2019 года Azercell запустил первую в стране и на Южном Кавказе пилотную сеть 5G, как один из наиболее важных шагов на пути к цифровизации. Первое и самое раннее тестирование сети 5G, а также ее техническое совершенствование, ставят Azercell в один ряд с ведущими мировыми операторами мобильной связи.

Последующие шаги Azercell были связаны с запуском инновационных решений и сервисов. Так, предоставив своим абонентам усовершенствованное приложение личного кабинета «Kabinetim», Azercell впервые в стране оказал услугу мобильной оплаты “Mobil Ödəmə”, которая позволяет оплатить различные счета, включая связь, коммунальные и другие бытовые расходы.