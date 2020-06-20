И президент Хорватии не приедет на парад в Москву: «сломался самолет»

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на Парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня, — у него сломался самолет. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве, передает РИА Новости.

«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут приехать на Парад Победы в Москве из-за политических проблем.