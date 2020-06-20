Профессор Ратгерского университета К.Северинов в интервью haqqin.az: «Этот вирус не встраивается в ДНК человека!»

На родине COVİD-19 в Китае новая вспышка инфекции, на этот раз в самом Пекине. И вновь рынок, вновь больной продавец, вновь карантин. В 11 кварталах вблизи рынка объявлены жесткие ограничения. Отменены занятия в учебных заведениях, закрыты объекты общепита. Китайцы выдвинули версию, что на этот раз коронавирус проник в страну из-за границы, за тысячи километров, в импортной рыбе. Из пекинских супермаркетов массово изымают лосося из Норвегии, Чили и других стран, которого китайцы посчитали резервуаром инфекции.

- В случае с новой вспышкой ковида в Пекине китайские врачи в этот раз подозревают не экзотическое животное, а обычного лосося. Может ли рыба, привезенная из-за рубежа, быть средой обитания коронавируса?

- Источником известных коронавирусных инфекций человека обычно были млекопитающие. Это естественно, так как мы сами млекопитающие и вирусам проще перескочить на родственных хозяев. Рыбы - не млекопитающие, их физиология существенно отличается от нашей, и сложно представить, чтобы один и тот же вирус мог заражать и рыбу, и нас с вами.

Источник новой вспышки ковида в Пекине не выяснен, но в общем-то его могло и не быть. Дело в том, что подавляющее большинство населения Земли, и в частности КНР, не переболело ковидом, а значит не имеет иммунитета. Более того, наличие стойкого иммунитета у переболевших тоже не доказано. Поэтому новые вспышки неизбежны. В Китае после Уханя было несколько вспышек, и каждый раз принимались очень жесткие карантинные меры, чтобы подавить распространение инфекции.

Основным способом распространения инфекции ковид-19 является воздушно-капельная передача. Возможно, этот способ не единственный. Вирус находят в экскрементах заболевших людей. В частности, в Нидерландах были проведены исследования на наличие вируса в канализационных водах. Оказалось, что РНК, геном ковида, детектировался в сточных водах и в очистительных системах у международного аэропорта Схипхол в Амстердаме еще до того, как в стране появились первые заболевшие. Хотя в этих исследованиях не определяли наличие собственно инфекционного вируса, результаты показывают, что есть вероятность того, что вода может быть источником заражения. Такие способы хорошо известны для ряда бактериальных болезней, например, холеры.

- Тема промежуточного животного, от которого ковид попал на человека, все еще остается открытой. Ученые в лабораторных условиях смогли внедрить ковид кошкам, верблюдам, лошадям, овцам, кроликам и другим животным. Могут ли домашние животные стать промежуточным звеном, которое так и нашли в Ухане?

- Есть данные о том, что ковид передается от человека домашним животным, кошкам и собакам. Являются ли его природным хозяином летучие мыши или мы получили несколько измененный вирус, прошедший через какого-то промежуточного хозяина, неизвестно. Для того, что ответить на этот вопрос, надо отправиться в пещеры Уханя, выделить вирусы у обитающих там летучих мышей (а таких вирусов очень много) и, если повезет, найти вирус, идентичный или очень близкий ковид-19. Этот вирус не обязательно должен быть широко распространен среди летучих мышей, поэтому не факт, что ближайшего природного предка ковида удастся найти.

Однако сомнений в том, что пандемия вызвана вирусом, который перепрыгнул от своего исходного хозяина напрямую или через промежуточное животное к человеку, нет. Скорее всего, в этом процессе вирус несколько изменился от исходной формы, просто чтобы лучше заражать человека и его клетки. Такая «смена хозяев» происходит в природе постоянно, но может также происходить в лабораторных условиях. Если делать опыты по заражению очень большими дозами коронавируса домашних животных, то можно отобрать варианты, способные к заражению нового хозяина. С большой вероятностью эффективность размножения такого нового варианта вируса на человеке понизится. То есть для того, чтобы инфицировать овец, коз, коров должны будут путем дарвиновской селекции отобраны варианты вируса, которые лучше живут на новом хозяине.

Примером обратного процесса может быть коронавирус MERS, промежуточным хозяином которого между летучими мышами и человеком служат верблюды. С эволюционной точки зрения сельскохозяйственные домашние животные ближе к верблюдам, чем летучие мыши. Тем не менее оснований опасаться, что человек может заразиться ковидом, купив на рынке мясо домашних животных, на сегодняшний день нет.

- Есть предположение, что коронавирус в его нынешнем агрессивном виде будет распространяться пока его геном не встроится в геном человека. А вот когда встроится, перестанет поражать и убивать, а станет таким же безобидным, как ОРЗ…

- Существуют вирусы, жизненный цикл которых включает вставку их генома в геном человека. Примером может быть вирус иммунодефицита. У коронавирусов и, в частности, у ковид-19 жизненный цикл не такой: ни на одной стадии своего развития они не встраиваются в нашу ДНК. Так что никаких модификаций генома человека, вызванных ковидом, быть не может.

- Недавно британские ученые сообщили, что нашли спасительное средство от тяжелого течения ковида. Это хорошо известный препарат кортикостероид дексаметазона. Хотя дексаметазон не убивает коронавирус, но его объявили как действенное лекарственное средство при критическом течении болезни.

- Ситуация с пандемией тяжелая, и все хватаются, как говорится, за соломинку. Ученые и медики пытаются проверить на эффективность против ковид-19 уже известные лекарства, которыми пользовались для других целей. Очень многие исследования попадают в публичное поле через СМИ не потому, что была проведена тщательная работа, а потому, что есть очень большой запрос на спасительные препараты и простые, дешевые решения, которые позволили бы нам жить, как прежде. Ученые тоже люди, тоже хотят сообщить какую-нибудь горячую новость. Классическим примером является история с хлорохином, который сначала объявили спасением от ковида. Потом выяснилось, что это не так. Однако было мнение, что данные о неэффективности этого препарата, возможно, были сфабрикованы.

далее был новый круг, и последний вынесенный вердикт гласит все же о неэффективности хлорохина. Его убрали из списка рекомендованных для лечения ковида препаратов. Это была драматическая история, когда заявления о его пользе делались политиками, которые вообще не способны вынести профессиональное суждение о свойствах лекарства, но слова которых мгновенно расходятся по всему миру. А ученые делали заявления основываясь на неправильных данных. Впрочем, история наверняка не закончена, будут новые результаты, противоречащие друг другу.

По поводу стероидов известно, что они снижают силу иммунного ответа. У некоторых тяжелых больных ковидом самые опасные симптомы заболевания связаны именно с повышенной иммунной реакцией организма, а не с собственно инфекцией. Значит, понижение уровня иммунного ответа при действии стероидов может помочь. С другой стороны, снижение иммунитета, очевидно, может и ухудшить состояние больного, снизить сопротивляемость. Британские ученые показали на выборке в около двух тысяч человек, что дексаметазон улучшает состояние тяжелых больных. Но кроме пресс-релиза никаких научных публикаций об этом нет. Дьявол всегда кроется в деталях. Достоверность результатов любого клинического исследования очень зависит от того, как именно подбирались пациенты в экспериментальную и контрольную группы. В данном случае в группы пациентов, которые получали дексаметазон, и тех, которые его не получали. Были ли больные в двух группах одинаковы, сравнимы ли эти выборки? Пока данные этого исследования не будут опубликованы в рецензируемом научном журнале, проанализированы, продублированы кем-то еще, что-то конкретное говорить об эффективности дексаметазона преждевременно. Мы живем в такой ситуации, когда каждую неделю появляются сообщения об очередном чудо-средстве. Правильнее было бы подождать: надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а именно что панацеи не будет и потребуется разработка качественной и безопасной вакцины.

- В Азербайджане, как и в других приморских странах, наступает пляжный сезон, и люди будут купаться в Каспии. Известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, но практически ничего не известно о возможности заразиться через морскую воду. Может ли вирус, попав через слюну инфицированного либо канализационные стоки, так же обитать в воде, как и в воздухе?

- Если основываться на том, что источником коронавируса являются живущие в пещерах летучие мыши, то морская вода, очевидно, не является подходящей средой для коронавируса. На сегодняшний день никаких данных о передаче вируса при купании в море нет. Есть факт, что вирус обнаруживается в фекалиях зараженных людей. Вирус нашли в канализационных водах, но неизвестно, способен ли он к заражению. Так что ответа на вопрос, можно ли заразиться плавая в море, нет. Думаю, что вероятность подхватить его на переполненном пляже естественным и банальным воздушно-капельным путем гораздо выше.