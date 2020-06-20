Россия выиграла многомиллиардную тяжбу с беглым российским банкиром

Россия отстояла свою позицию в Международном арбитражном суде в Париже и выиграла тяжбу с беглым российским банкиром Сергеем Пугачевым, который требовал взыскать с Москвы более 14 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минюста России.

Банкир подал в суд на Россию в 2015 году. Он, имея французское гражданство с 2009 года, утверждал, что российская сторона нарушила его права по соглашению между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев предъявил Москве претензии на миллиарды долларов.

Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева. Например, российская сторона утверждала, что банкир не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению. По итогам рассмотрения возражений Москвы суд встал на ее сторону и отклонил требования Пугачева. Банкир должен возместить российскому бюджету расходы на разбирательство в размере 5,8 миллиона долларов.