Британка онемела на несколько месяцев, а позже заговорила с акцентом

Жительница английского графства Эссекс сотрудница детского дома Эмили Иган начала страдать от головных болей. Вскоре ее речь замедлилась и стала неразборчивой. Врачи провели исследования, исключив инсульт и не найдя причин недуга.

Жительница Британии онемела на несколько месяцев, а после заговорила с четырьмя иностранными акцентами. Об этом сообщает издание Metro.

Спустя три недели Иган полностью потеряла дар речи. Она отправилась с возлюбленным в отпуск, где всего через пять дней путешествия снова начала говорить. Но речь англичанки приобрела восточноевропейский акцент, затем французский и итальянский. Во время стресса англичанка говорит с русским акцентом.

Врачи диагностировали у Иган "синдром иностранного акцента" - редкое расстройство речи, появившееся из-за повреждения мозга.

Англичанка жалуется, что она больше не может говорить и думать как раньше. Ее знание английского языка ухудшилось несмотря на то, что она всю жизнь прожила в Британии.

Иган отметила, что на нее накричал продавец в магазине, заявив, что "из-за таких иностранцев" в стране появился коронавирус.