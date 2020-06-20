Болтон: Не буду голосовать ни за Трампа, ни за Байдена

Бывший советник президента США по национальной безопасности республиканец Джон Болтон не собирается поддерживать на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщила Axios его пресс-секретарь Сара Тинсли.

По ее словам, издание The Telegraph, взявшее интервью у Болтона, неверно истолковало его слова о том, что он не станет голосовать за республиканского кандидата Дональда Трампа. Тинсли утверждает, что посол Болтон никогда не высказывался в пользу Байдена, пишет издание Gordon.

Сам Болтон в эфире телеканала ABC News 21 июня подтвердил, что не поддержит ни Трампа, ни Байдена. Оба они не являются консервативными республиканцами, за которых можно было бы отдать голос, отметил экс-советник.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.