Как известно, уже долгое время идут разговоры о создании в Польше постоянной базы для американского контингента под названием «Форт Трамп», с инициативой о котором выступил президент Польши Анджей Дуда.

Мы сообщали, что 24 июня в Вашингтоне состоится встреча в верхах президентов США и Польши. Одним из важных вопросов переговоров будет именно военная тема.

После заявления Дональда Трампа о выводе более 9 тысяч американских солдат с территории Германии, что стало неприятным сюрпризом для руководства НАТО, у поляков появилась уверенность, что часть этого контингента будет переведена на службу на территории их страны, что даст им большую уверенность в безопасности.