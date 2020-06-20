Не тысяча, а 2 тысячи американских солдат идут в Польшу наш обзор
Как известно, уже долгое время идут разговоры о создании в Польше постоянной базы для американского контингента под названием «Форт Трамп», с инициативой о котором выступил президент Польши Анджей Дуда.
Мы сообщали, что 24 июня в Вашингтоне состоится встреча в верхах президентов США и Польши. Одним из важных вопросов переговоров будет именно военная тема.
После заявления Дональда Трампа о выводе более 9 тысяч американских солдат с территории Германии, что стало неприятным сюрпризом для руководства НАТО, у поляков появилась уверенность, что часть этого контингента будет переведена на службу на территории их страны, что даст им большую уверенность в безопасности.
Журналисты польского издания GazetaPrawna только что сообщили, что им стала известна конфигурация «Форта Трамп». По их достоверной информации, согласно плану, в Польшу прибудут не 1 тысяча, а вдвое больше — 2 тысячи американских военных. Из штата Кентукки сюда будет переведено командование V Корпуса американской армии. Выведенные из Германии на аэродромах Польши приземлятся 30 самолетов ВВС США F-16.
Между двумя странами будет подписан Defence Cooperation Act – Акт оборонной кооперации. Польской армии будут переданы 5 военно-транспортных мощных самолетов C-130 Hercules, которые уже использовались американскими военными и выполняли различные миссии.
Ожидается, что в Вашингтоне будет объявлено о подписании соглашения по закупкам Польшей партий боевых вертолетов.
Что касается важной темы энергобезопасности, то есть информация, что в результате встречи Дуды и Трампа Польша получит от Соединенных Штатов Америки атомную электростанцию.