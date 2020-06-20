Трамп готов к встрече с Мадуро, чтобы обсудить его уход из власти

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро исключительно для обсуждения его ухода из власти, сообщает ТАСС.

"Я встречусь с Мадуро лишь для обсуждения одного вопроса: его мирного отказа от власти!" - написал на своей странице в Twitter глава Белого дома.

Трамп добавил, что "в отличие от радикальных левых всегда будет противостоять социализму и будет поддерживать народ Венесуэлы": "Моя администрация всегда выступала за свободу, а также противостояла репрессивному режиму Мадуро!"