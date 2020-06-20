В Саудовской Аравии отменили комендантский час

Власти Саудовской Аравии отменили общенациональный комендантский час, действовавший на протяжении нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд разрешил возобновить всю коммерческую деятельность. Однако международные рейсы все еще запрещены, и вопрос с хаджем остается открытым, передает RG.

На сегодняшний день Саудовская Аравия является страной, наиболее пострадавшей от коронавируса на Аравийском полуострове. Согласно последним данным, тут зарегистрировано свыше 154 тысяч инфицированных (треть из них все еще остается в больницах), 1,2 тысячи человек скончались.

Введенные из-за эпидемии ограничения власти королевства начали ослаблять после окончания Рамадана и праздника Ид аль-Фитр. Однако рост числа заболевших вынудил их вновь ужесточить карантинный режим. Так, в Джидде, втором по величине городе в стране две недели назад вновь закрыли мечети и ввели комендантский час. На протяжении последних 14 дней было запрещено выходить из дома с 15.00 до 6.00 следующего дня. Действовал комендантский час и в других городах.

Но теперь он отменен, и по стране вновь открылись мечети. При этом места богослужений были обработаны дезинфицирующими средствами, а на ковры были нанесены отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию в два метра. В святые места допускаются единовременно только 50 человек. При этом жители королевства должны носить маску в общественных местах.

Несмотря на ослабление ограничений, власти так и не решили вопрос с хаджем, который должен пройти в конце июля. В то время обычно около 2,5 миллиона паломников посещают святые места в Мекке и Медине.

За всю историю ислама хадж приостанавливался в примерно 40 случаях. В этом году еще в марте власти Саудовской Аравии попросили мусульман подождать со своими планами до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не прояснится. Пока этого не произошло.

Стоит отметить, что Индонезия, страна с самым большим мусульманским населением в мире, и Малайзия решили запретить своим гражданам совершать хадж в этом году.