В Азербайджане выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом, 369 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 13 207 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 7 168 человек вылечились, 161 – скончался. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 878 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 426 394 тестов.