«Азеришыг» о правильной установке электрических систем

Пожары, происходящие в последнее время в многоквартирных домах и крупных объектах, в очередной раз свидетельствуют о том, что некоторые предприниматели не соблюдают требования законодательства по мерам безопасности и правила пользования электроэнергией. К сожалению, объекты и многоквартирные дома до сих пор строятся без соблюдения электротехнических норм, говорится в заявлении ОАО «Азеришыг».

При расследовании причин пожаров выясняется, что проблема заключалась именно в нарушении технических норм. Во многих случаях электропроводка и оборудование были установлены непрофессионально, что приводит к несчастным случаям.

В целях защиты абонентов от несчастных случаев ОАО «Азеришыг» регулярно делает предупреждения владельцам объектов и строительным компаниям, которые не соблюдают правила технической безопасности. Однако, несмотря на это, указанные недостатки до сих пор не были устранены.

ОАО «Азеришыг» планирует в ближайшие дни предоставить общественности список компаний, которые имеют проблемы в системе энергоснабжения.

«Азеришыг» призывает граждан перед тем, как покупать объекты или квартиры, зайти на сайт ОАО и в специальном разделе получить информацию о достоверности технической документации здания и состоянии коммунального обеспечения во избежание проблем с подачей электроэнергии в будущем. Также строительная компания должна заранее ознакомиться с информацией о выполнении требований нормативных документов при создании этой системы и качестве выполненных работ по обеспечению безопасности здания и его обитателей при выполнении электромонтажных работ.