Мировая экономика потеряла $126 миллиардов из-за коронавируса

Эксперты Международного торгового центра считают, что мировая экономика лишилась как минимум $126 миллиардов в 2020 году из-за глобального сбоя производственно-сбытовых цепочек вследствие пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

«Остановки производства в Китае, Европейском союзе и США оказали наибольшее воздействие на торговлю. В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек», — отмечается в докладе.

По данным доклада, нарушение этих торговых связей наиболее серьезно отразилось на развивающихся странах, которые зависят от экспорта.

Кроме того, специалисты считают, что как минимум 55% всех малых и средних предприятий серьезно пострадали из-за последствий пандемии.