Третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа, начинается 23 июня. Возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха, сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", - написал мэр российской столицы.

Он добавил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, но многие ограничения пока остаются: так, сохраняется запрет на массовые мероприятия, также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сферы услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня в столице России сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе.