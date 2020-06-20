Коронавирус отступает в Италии: 218 новых зараженных и 23 умерших

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 23 и достигло 34 657 человек, следует из сводки службы гражданской обороны, передает РИА Новости.

Это самый низкий прирост со второго марта, когда сообщалось о 18 смертельных исходах. 3 марта число жертв выросло на 27, 4 марта – уже на 79.

Накануне служба гражданской обороны сообщила о 24 жертвах эпидемии.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 218 до 238 720. Накануне рост числа случаев составил 224. Эта цифра близка к минимальным показателям в 163 случая, зафиксированным 12 июня.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 533, их число достигло 183 426.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 20 637 человек, за сутки это число сократилось на 335 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 240 человек.