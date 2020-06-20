В некоторых районах Ташкента будет ужесточен карантин

Власти Узбекистана приняли решение ужесточить меры карантина в кварталах Ташкента, где выросло число заболевших коронавирусом COVID-19, там будут выставлены блокпосты и установлено круглосуточное дежурство, сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 6358, скончались 19 пациентов, 4377 выздоровели. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.